Diputada Xóchitl denuncia exclusión en el Congreso: la dejaron fuera de los foros de reforma a la Fiscalía General del Estado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:40:26
Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.– La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Xóchitl Ruiz, alzó la voz para denunciar la falta de respuesta a su solicitud de participar en los foros de discusión sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Desde su curul en el Congreso del Estado, señaló presunta opacidad en el proceso y exigió que se tomen en cuenta las voces de todas las comisiones involucradas, en su caso, la de Derechos Humanos.

"Ya lo vemos enlistado, presentamos un documento a la presidencia del Congreso y no tuvimos respuesta... Esto fue el 18 de septiembre, tenemos 24 horas para que nos conteste la mesa directiva, no nos contestó. Desafortunadamente, mira, hoy nos estamos enfrentando a una situación de volver a comentarle a la presidenta, oye, nomás haz lo que corresponde, o pon a la gente a que nos conteste qué es lo que procede. Dice que la turnó, pues ella no es oficialía de partes, que nos conteste el documento tan importante que nosotros le mandamos", comentó en entrevista la legisladora local.

Detalló que impulsará un transitorio para poder apoyar a todos los policías, ministerios públicos y personal de la Fiscalía, quienes, dijo, cuentan con bajos salarios y desde hace años el incremento es mínimo.

La legisladora local también hizo un llamado a sus compañeros del Congreso para que se atiendan las solicitudes de las comisiones y se garantice un proceso legislativo inclusivo y transparente.

Noventa Grados
