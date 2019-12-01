Diputada Sandra Olimpia rinde su Primer Informe Legislativo con resultados palpables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 14:48:42

Apatzingán, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- La diputada Sandra Olimpia presentó su Primer Informe Legislativo desde su hogar. Con ello, dejó en claro que su compromiso es rendir cuentas con honestidad, sin derroche de recursos y con resultados que impactan directamente en la vida de la gente.

Sandra Olimpia destacó su participación en más de 60 sesiones de Pleno y Comisiones, su intervención constante en debates parlamentarios y su contribución a la armonización de reformas nacionales.

“He defendido en tribuna 18 reformas nacionales históricas, entre ellas la Reforma al Poder Judicial, el aumento al salario mínimo, la vivienda y el bienestar. Además, impulsamos 12 reformas estatales que benefician directamente a Michoacán, como la nueva Ley Orgánica de la UMSNH y sanciones a deudores alimentarios”, precisó.

La diputada también resaltó la presentación de iniciativas propias en materia de desarrollo urbano, seguridad, salud y derechos de las mujeres, dos de ellas ya aprobadas, y proyectos innovadores en curso como la creación de centros de neurodesarrollo y la desincentivación de juguetes bélicos.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, detalló la dictaminación de 20 iniciativas en temas clave como agua potable, inclusión en espacios públicos y transparencia en los servicios de agua.

“La política debe ejercerse con responsabilidad y sensibilidad. Hoy quedó claro: se puede rendir cuentas con cercanía, con resultados y sin gastar un solo peso en lujos innecesarios”, informó.

La diputada local fue respaldada por la secretaría general de Morena, Jeanette Márquez Capíz; el Presidente de Parácuaro, Josafat Bautista González; así como ciudadanas y ciudadanos del distrito 23.