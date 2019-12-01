Diputada Sandra Garibay denuncia exclusión y falta de coherencia en designación de oradora en Sesión Solemne de Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.– La diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel denunció ser excluida y no tomada en cuenta para ser oradora en la sesión solemne de Apatzingán, en el marco del 211 Aniversario de la sanción del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana.

Durante la sesión del Congreso del Estado de este martes, la legisladora del distrito de Apatzingán acusó una falta de coherencia entre el discurso político y los actos, señalando que solo utilizan el discurso "es tiempo de mujeres, como frase convertida en eslogan vacío".

"Pero también debo decirlo con claridad, estoy en contra de la exclusión sistemática que he enfrentado y que hoy vuelve a hacerse evidente al designar como oradora a una persona que ni representa al distrito al que pertenece este municipio. No existe justificación válida para ello, lo que hay detrás es una práctica injusta, una falta de respeto institucional y, sobre todo, un intento de borrar la voz legítima de quien sí fue elegida por la gente de ese territorio", señaló, recordando que por derecho le correspondía ser la oradora y que ella "sí recorrió el territorio de Apatzingán y no estaba esperando en una silla para ver cómo quedaban las votaciones para entrar", apuntó.

La diputada Sandra Olimpia Garibay indicó que su exclusión no es un descuido, sino una muestra de como opera la exclusión bajo el disfraz de cortesía política.

"Lo digo con firmeza: podrán intentar excluirme de la palabra, pero no podrán callar la voz de las mujeres libres, congruentes, valientes y que por ello somos llamadas incómodas", comentó.

Por su parte, la diputada local Itzé Camacho Zapiain respaldó a Sandra Olimpia Garibay y criticó que hubieran vulnerado los derechos de la representante del distrito de Apatzingán.

Agregó que esta exclusión es un claro mensaje de algunas mujeres que pretenden, en "campañas anticipadas, gobernar Michoacán".

Finalmente, los diputados votaron a favor de que este 2025, el recipiendario de la presea Constitución de 1814 sea Orlando Aragón.