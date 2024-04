Diputada del PRI denuncia a 'Alito' Moreno por violencia política de género

Ciudad de México, a 25 de abril de 2024.- La diputada federal del Revolucionario Institucional (PRI), Monserrat Arcos Velázquez, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) una denuncia por violencia política de género contra el dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

La denuncia también va en contra del secretario de finanzas del partido, Hugo Eduardo Gutiérrez Arollo, y el fiscalista Marco Antonio Gómez Alcantar, quienes le solicitaron el 50 por ciento de 32 millones que eran destinados a la capacitación de todas las mujeres priístas del país.

“32 millones de pesos, 16 millones de pesos era el destino para el presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas. Básicamente a mí solamente me dijeron que tenían una necesidad económica y que él requería el recurso; él personalmente me lo solicitó y yo le pedí qué por favor, considerada que es un recurso auditado, fiscalizado y que no quería tener un problema en el último año de su ejercicio como dirigente”, expuso la priista.

La legisladora dijo que desde el 2023 comenzaron las intimidaciones y una serie de amenazas en su contra con el fin de que accediera a simular el ejercicio de los recursos correspondientes al 3 por ciento de las prerrogativas que el INE le entrega a los institutos políticos, por el concepto de capacitación y empoderamiento político de las mujeres.

La priísta manifestó que teme por su vida por las constantes amenazas y ataques en su contra, por ello ha solicitado al INE y al Tribunal Electoral medidas cautelares y de protección, sin embargo hasta el momento no se le ha otorgado.

También denunció que como parte del hostigamiento, fue destituida sin ser notificada del cargo que ostentaba como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priístas.