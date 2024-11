DIF Michoacán ha dado 15 menores de edad en adopción

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2024.- En lo que va del año, el Sistema DIF Michoacán, que encabeza la presidenta honoraria del Patronato, Grisel Tello Pimentel, ha realizado 15 adopciones, informó el director general del organismo, Óscar Celis Silva.



En el marco del Día Mundial de la Adopción, señaló que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial del Sistema DIF Michoacán y que son susceptibles de adopción, son aquellos que no tienen quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad.



Manifestó que el procedimiento no es solo un acto de amor que transforma la vida de las niñas, niños o adolescentes adoptados, sino que también modifica la vida de las personas adultas que deciden formar una familia, sin olvidar, que con ello se privilegia el interés superior de la niñez, cuyo principio constitucional establece que los derechos de las y los menores de edad deben ser protegidos y privilegiados en cualquier situación.



Por ello, todas las decisiones que se toman en el Sistema DIF Michoacán, a través del Consejo Técnico de Adopción, órgano encargado de evaluar y autorizar las adopciones en la entidad, deben ir orientadas al bienestar y pleno ejercicio de derechos de las niñas, niños o adolescentes, ya que, se debe considerar a las personas menores de edad como sujetas de derechos y no como objetos de protección.



El proceso de adopción en el estado se realiza a través del Sistema DIF Michoacán, para iniciar el trámite se debe acudir a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), ubicada en avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, en Morelia.