DIF Michoacán fortalece la atención a la infancia en el estado

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- El Sistema DIF Michoacán fortalece la atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias, a través de la capacitación del personal de los sistemas DIF municipales sobre los lineamientos y la operatividad de los Centros de Desarrollo y Participación para Niñas, Niños y Adolescentes (PAMAR) y Centros Comunitarios de Protección a la Infancia (CCPI), informó la directora Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

La funcionaria estatal señaló que, durante el presente año, se entregó equipamiento a cinco nuevos centros CCPI ubicados en Álvaro Obregón, Acuitzio, Tingambato, Huiramba y Epitacio Huerta, así como, a cinco nuevos centros PAMAR en Tacámbaro, Tangancícuaro, Tancítaro, Salvador Escalante y Ziracuaretiro.

Actualmente, el Sistema DIF Michoacán coordina 24 centros CCPI, como parte de la estrategia estatal en materia de migración infantil no acompañada y 27 centros PAMAR, enfocados en prevención y atención del trabajo infantil, ambos modelos operan en colaboración con los sistemas DIF municipales y están dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La directora general destacó que, las actividades que se desarrollan en los municipios que cuentan con centros PAMAR y CCPI, son acompañadas por personal del Departamento de Jóvenes y Niños en Riesgo, de la Dirección de Asistencia e Integración Social.