Dictan prisión preventiva oficiosa a policía por presunta extorsión a comerciante en Veracruz 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 17:57:38
Xalapa, Veracruz, a 14 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó que realizó la detención de Antonio “N”, quien era jefe de turno de la zona sur de la Policía Municipal de Xalapa, acusado por el delito de extorsión en contra de un comerciante local. 

Según los reportes oficiales, la extorsión que realizó Antonio “N”, fue el pasado 10 de julio, a través de una llamada telefónica, en la que aseguran, el imputado le solicitaba una cuota monetaria a un comerciante, esto para que él le “permitiera” seguir vendiendo en la zona. 

Además, la víctima denunció, que tras pasar los días, recibió otra llamada de Antonio “N”, en la que lo amenazaba, y exigía el pago de la extorsión de manera violenta. 

“La víctima se encontraba en su local ubicado en la calle número 20 de esta ciudad, cuando presuntamente recibió una llamada telefónica en donde le exigían una cantidad económica a cambio de que lo dejaran trabajar”, indicó la FGE. 

“Se cumplimentó un mandato judicial emitido por un juez,  este efectivo venía de otra corporación y seguramente en otro tiempo cometió alguna falta que después lo siguió hasta donde estaba ahora”, agregó. 

Luego de ser detenido, Antonio “N” fue presentado ante un juez, que dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

