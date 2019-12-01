Diana Caballero restablece las audiencias ciudadanas: Queréndaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 10:20:49

Queréndaro, Michoacán, 19 de septiembre del 2025.- Con el firme compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y presente, la presidenta municipal de Queréndaro, Michoacán, Diana Caballero anunció el restablecimiento de las audiencias ciudadanas, un espacio abierto para que las y los querendarenses puedan expresar de manera directa sus inquietudes, necesidades y propuestas.

Diana Caballero subrayó que “escuchar de frente a la gente es la base de una administración que da resultados”, destacando que estas audiencias fortalecen la comunicación entre gobierno y comunidad, permitiendo atender de primera mano cada solicitud y construir soluciones conjuntas.

“Un gobierno que escucha es un gobierno que avanza. Queréndaro merece una presidenta que trabaje tanto desde el escritorio, con planeación y gestión, como en el territorio, junto a la ciudadanía”, expresó.

Las audiencias ciudadanas se llevarán a cabo de forma periódica en la presidencia municipal y en las comunidades, garantizando condiciones para un diálogo directo y una atención inmediata a los temas que más importan a la población.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Queréndaro reafirma su compromiso de ser un gobierno cercano, humano y sensible, que fortalece la confianza de la gente y consolida el lema que distingue a la administración de Diana Caballero: “Una presidenta que escucha”.