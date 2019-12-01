Develan placa en la biblioteca del Congreso del Estado de Michoacán con el nombre de “Luis González y González"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 14:34:56
Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- El Congreso de Michoacán, a propuesta del diputado Alfredo Anaya Orzoco, develó una placa conmemorativa en la biblioteca del Congreso del Estado, con el nombre de “Luis González y González”, en conmemoración del centenario de su natalicio.

En este acto, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó que el Poder Legislativo rinde homenaje a un hombre que supo hacer historia, que dejó un legado y compromiso firme con la historia de Michoacán y que hoy, es la ruta para el presente y el futuro de la entidad.

“Este homenaje que hoy rendimos es sumamente relevante, el recinto del Congreso del Estado es un espacio en donde la historia no solo se estudia sino que se legisla, y nos sirve hoy porque esta labor legislativa implica interpretar todos estos procesos sociales que suceden en nuestro estado”, agregó.

En su intervención, el diputado Alfredo Anaya Orozco, recordó que Luis González y González, fue un hombre que marcó el rumbo de la historiografía, no solo en Michoacán, sino en todo el país.

El legislador local, destacó que el oriundo de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, fue una persona que siempre y mediante sus obras, trató de comprender la vida de su gente, sus costumbres y por ello escribió la historia de varios pueblos de México en los más de 25 libros de su autoría, razón por la cual se le conoce como “el Padre de la micro historia mexicana”.

En este acto, también estuvieron presentes las y los diputados: Sandra Arreola Ruiz, Juan Antonio Magaña de la Mora, Xóchitl Ruiz González, Reyes Galindo Pedraza, Antonio Carreño Sosa, y Vicente Gómez Núñez; además de la titular de la Secretaría de Eduación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar; así como los hijos del homenajeado, Marcela y Fernando González de la Vara.

