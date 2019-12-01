Deuda pública de México alcanzaría los 21.6 billones de pesos en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:56:58

Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2027, que permitirá al Gobierno federal adquirir más deuda y prevé que el monto total llegue a 21.66 billones de pesos al cierre de ese año.

La propuesta fue respaldada por Morena, PT y PVEM, con 28 votos a favor y ocho en contra, sin embargo, todavía debe ser votada por el pleno de la Cámara de Diputados y después enviada al Senado.

Con esta aprobación, el Gobierno federal podría adquirir hasta 1.7 billones de pesos de deuda dentro del país y otros 13 mil 500 millones de dólares en el extranjero, una cantidad equivalente a cerca de 241 mil millones de pesos. En total, tendría autorización para adquirir alrededor de 1.94 billones de pesos en nueva deuda.

Las proyecciones del Gobierno indican que la deuda pública representaría el 55% de la economía nacional en 2027. Como referencia, en 2018 el monto de la deuda era de 10.5 billones de pesos.

Para el próximo año, también se espera que el Gobierno recaude 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.26 billones provendrían de los impuestos que pagan personas y empresas.

El plan económico contempla además un precio de 61.8 dólares por barril de petróleo y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.

Entre los cambios propuestos está reducir el porcentaje que se retiene provisionalmente sobre las ganancias por intereses, de 0.90 a 0.68%. También se plantea que la venta de libros en librerías tenga una tasa de IVA del 0%, lo que permitiría a estos negocios recuperar el impuesto que pagan en ciertas compras y gastos.