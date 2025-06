Destroza Alito Moreno a hijo de AMLO que lo llamó miedoso: “Eres un junior” y “saliste peor que tu papá”, responde líder del PRI a “Andy”

Ciudad de México, a 6 de junio de 2025.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, se lanzó en las redes sociales contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último asegurara que el priista tiene miedo de mencionar su nombre completo.



El hijo de López Obrador, conocido como “Andy”, criticó en un podcast de Morena a los medios de comunicación y los líderes priistas Humberto Moreira y Alejandro Moreno, por no mencionar su nombre completo ahora que se le achacó a nivel nacional el mal desempeño de Morena en las elecciones de Durango y Veracruz.



Visiblemente molesto, dijo que los medios y los priistas señalado, no lo llaman por su nombre completo por miedo, a lo que Alito respondió usando su cuenta de la red social “X”.



“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia.



Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo.



No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”, fue el mensaje del priista.

Andrés Manuel López Beltrán es actualmente secretario de organización de Morena y no son pocas las veces que se le ha mencionado como un fuerte aspirante a la gubernatura de la Ciudad de México e incluso de la Presidencia.