Destinarán 300 mdp para bacheo en la capital queretana 

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre del 2025. - El titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas Solís, dio a conocer que se invertirán 300 millones de pesos para reencarpetar vialidades dañadas por las lluvias en las siete delegaciones de la demarcación.



Reconoció que la temporada de lluvias, históricamente, genera la propagación de baches, por lo que es necesario realizar los trabajos de bacheo y reencarpetado en zonas donde se han detectado más daños ocasionados por el rodamiento y la lluvia.

“Vamos a tener un programa de asfaltado, que ya lo tenemos; la licitación empieza en la primera o segunda semana de octubre; es una inversión de 300 millones de pesos, y eso es lo que nos va a ayudar a que, en vez de estar haciendo la reparación de baches en una zona que estén muy continuos, vamos a hacer reencarpetados. Eso va a permitir que tengamos mayor avance y mayor eficiencia en los trabajos que estamos haciendo”, dijo.

Mencionó que del 1 de octubre del 2024 a la fecha, se han invertido más de 30 millones de pesos para tapar 11 mil 357 baches, de los cuales fueron cuatro mil 650 antes de la temporada de lluvias y seis mil 700 durante la temporada.

“De lo que tenemos del 1 de octubre (2024) a la fecha, sin 45 mil metros cuadrados que se han atendido, son 30 millones de inversión; se han hecho 11 mil 357 baches; es una longitud de las vialidades municipales de 591 kilómetros; a lo largo de estas vialidades se han encontrado los baches que se han estado atendiendo”.

Puntualizó que la zona con mayor recurrencia en baches son las delegaciones de: Epigmenio González, Josefa Vergara, Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores.