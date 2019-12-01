Destaca Guardia Nacional apoyo del Gobierno de Morelia

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso por fortalecer la seguridad en el estado, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Cuartel de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, un evento que marca la consolidación de la estrategia nacional de seguridad pública y en cuyo marco, el coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, Roberto Eduardo Molina García, destacó el apoyo del Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en el mantenimiento de las vialidades que conectan a esta institución.

En su mensaje, resaltó la relevancia del cuartel, ya que “fungirá como el centro neurálgico de operaciones para materializar la estrategia nacional de seguridad pública en el bello estado de Michoacán”.

Frente al Presidente de Morelia, Alfonso Martínez, el General de Brigada Guardia Nacional Estado Mayor, Eugenio Leonardo López Arellanes, coordinador Territorial de la Guardia Nacional, Región “Occidente”; el fiscal, Carlos Torres Piña, y funcionarios estatales, agradeció el apoyo del Gobierno de Morelia con el mantenimiento y habilitación de las vialidades externas, las cuales ayudarán a mejorar la movilidad en las tareas operativas, al sur de la capital.

Cabe destacar que los trabajos que llevó a cabo la administración municipal, incluyen: Trazo y nivelación del terreno; Retiro de material contaminado; Estabilización de zonas inestables con filtro; Renivelación con material de base hidráulica; Colocación de capa de material de fresado.

Estos esfuerzos abarcaron una longitud de 300 metros y un volumen de 210 m³ de material colocado, garantizando accesos seguros y funcionales para las operaciones del cuartel.

Así, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las instituciones federales y estatales, para construir un entorno de paz y progreso para todos los ciudadanos a través de obras estratégicas que abonen al desarrollo de la ciudad.