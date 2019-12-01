Destaca Felifer Macías que a 1 año de su administración más del 50% de sus compromisos de campaña han sido cumplidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 12:28:03

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre de 2025.- De cara a su primer informe de Gobierno, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, aseguró sentirse satisfecho con el rumbo de la administración, destacando que más del 50 por ciento de los compromisos de campaña ya han sido cumplidos, incluyendo las principales políticas públicas que definieron su proyecto de gobierno.

“Fuimos de lo general a lo particular. Lo más denso, lo más grande de los compromisos ya se cumplió”.

Reconoció que los pendientes restantes como obras específicas de pavimentación o infraestructura escolar se ejecutarán tras la temporada de lluvias.

Destacó que entre los logros más relevantes está la implementación del Plan Orden el cual está enfocado en devolver al municipio su función esencial: el mantenimiento urbano.

“Volvimos a poner de moda lo cotidiano: limpiar, pintar, borrar grafiti, bachear, pavimentar. Este enfoque ha permitido atender de manera directa las necesidades básicas de la ciudadanía”.

En materia de seguridad, dijo, Querétaro se convirtió en el primer municipio en crear una Guardia Cívica, corporación especializada en sanciones administrativas que busca prevenir conflictos desde su origen. Este modelo, complementado con el fortalecimiento de la Policía Municipal, ha contribuido a la reducción de entre 10 y 15 por ciento en delitos como robo a vehículo, casa habitación, comercio y transeúnte, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que en obra social, destacó que con un presupuesto triplicado para servicios públicos municipales. Uno de los proyectos más emblemáticos ha sido el transporte comunitario gratuito, que actualmente beneficia a más de 50 mil personas en comunidades como Santa Rosa Jáuregui y El Puerto.

“Antes caminaban hasta hora y media para tomar el camión. Hoy los trasladamos gratuitamente entre sus comunidades”.

En el ámbito social, detalló que el municipio ha entregado apoyos económicos directos, como las tarjetas “Extra” con mil pesos mensuales, y ha creado la Secretaría de Bienestar Animal, respondiendo a la demanda de políticas públicas para los animales de compañía. Se han distribuido chips de identificación, certificados únicos y se han alcanzado cifras históricas en esterilizaciones.

“En materia ambiental, la administración ha etiquetado y protegido nuevas áreas naturales, incluyendo más de 40 hectáreas en Cañada Bolaños, 7 hectáreas en Jurica, y avances en la protección del Cerro Colorado”.

Resaltó el impulso económico del municipio, con la creación de más de 70 nuevas empresas y 600 empleos, posicionando a Querétaro como uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional.

“Somos la administración más callejera que ha habido. No ha habido un gobierno municipal más cercano a la gente que el mío”.