Destaca Diana Espinoza reformas en favor de la niñez y la educación en su primer año de trabajo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:22:49
Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- En un acto de responsabilidad y transparencia, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, rendirá su Primer Informe de Trabajo Legislativo.

La diputada local destacó que en el primer año legislativo su trabajo priorizó reformas enfocadas en la protección de la niñez y de la educación.

En el ejercicio de rendición de cuentas, la diputada dará a conocer el estatus de las iniciativas presentadas, las reformas aprobadas y los trabajos de territorio, resaltando las propuestas en temas de educación, transporte público, género, salud, seguridad y en materia electoral, este último como parte de su trabajo al frente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.

“Este encuentro con el pueblo de Michoacán, nos permitirá rendir cuentas del trabajo realizado en estos primeros 365 días. Y estamos listos para seguir impulsado propuestas que beneficien a todos los sectores de la población”, expresó Espinoza Mercado.

La cita, será el próximo 22 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, en el Patio Central del Palacio Legislativo, ubicado en la Avenida Madero  97, en Morelia, Michoacán.

