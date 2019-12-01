Despliega SSM unidades móviles de mastografía en 12 municipios de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 15:29:35

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Como parte de las acciones del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará del 13 al 17 de octubre las unidades móviles de mastografía a 12 municipios del estado.

Los convoyes otorgarán atención gratuita a mujeres de 40 a 69 años, de 9:00 a 18:00 horas, en espacios como bibliotecas, plazas públicas, centros de salud y jardines de Sahuayo, Pátzcuaro, Churintzio, Santa Ana Maya, Zináparo, Indaparapeo, Lagunillas, Tarímbaro, Jungapeo, La Piedad, Morelia y Zitácuaro.

Las unidades móviles estarán del 13 al 17 en la plaza Juárez, del municipio de Sahuayo; los días 13 y 14 en la Biblioteca Pública de la plaza Gertrudis Bocanegra, en Pátzcuaro.

Mientras que el día 13 en la plaza principal de Churintzio y afuera del centro de salud de Santa Ana Maya; los días 14 y 15 se brindará el servicio en los municipios de Zináparo e Indaparapeo.

El 15 de octubre otra unidad operará en la plaza principal de Lagunillas; el 16 se brindará atención a michoacanas de Tarímbaro y Jungapeo; los días 16 y 17 en La Piedad, en la plaza principal. Se finaliza el día 17 con la atención para mujeres en la plaza del Carmen de Morelia y en el Jardín principal de Zitácuaro.

Esta acción es indispensable para detectar en etapas tempranas esta enfermedad, considerada como la principal causa de muerte en mujeres en todo el mundo.