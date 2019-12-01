Deslave en la carretera estatal 100 de Querétaro podría haber sido por microsismos: José Pío X Salgado

Deslave en la carretera estatal 100 de Querétaro podría haber sido por microsismos: José Pío X Salgado
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 16:51:36
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, dio a conocer que se analiza el derrumbe en la carretera estatal 100, ya que se tiene la hipótesis de que puedo haber sido ocasionado por microsismos.

Mencionó que en la zona hay expertos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Anáhuac y peritos, para poder determinar la causa exacta que ocasionó el derrumbe en esta zona carretera.

"Otra causa se está dando en la sierra y vamos a entrar a analizar esto con la Universidad, con la Anáhuac y unos peritos, hay unos pequeños síntomas de microsismos", dijo.

Puntualizó que tampoco se descarta la posibilidad de que este deslave se debiera a la filtración de humedad por las lluvias excesivas de días pasados. 

"Son varias condiciones que afectan, una es la humedad, la humedad le quitó cohesión al suelo y eso es una causa".

Noventa Grados
