Desfogue de la presa de Cointzio no representa riesgo: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:48:29
Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El desfogue de la presa de Cointzio no representa un riesgo para las y los morelianos, ya que el propósito es mantener los niveles de agua en un porcentaje controlable y así evitar cualquier riesgo, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

El encargado de la política interna del municipio, mencionó que la instrucción del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, es salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante las tormentas constantes que se han registrado en días recientes.

Yankel Benítez, comentó que brigadas de Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Policía Morelia y OOAPAS, supervisan este desfogue y mantienen monitoreo permanente en los ríos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

