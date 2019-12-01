“Desde las aulas se construye el futuro de Morelos”: Julio César Conejo

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, reafirmó su compromiso con la niñez y la educación al asistir al acto cívico de la Escuela Primaria Estatal “José María Morelos”, donde sostuvo un emotivo encuentro con alumnas, alumnos y personal docente.

Durante la visita, el presidente en movimiento recordó con gratitud su paso por las aulas de esta institución, al recorrer la antigua sala de dirección donde aún se conservan las mesas y bancas en las que cursó su educación primaria.

“Volver a este espacio que me vio crecer es un recordatorio de por qué trabajamos día con día por nuestra niñez; porque ahí nace el amor a la patria, el respeto y los sueños que construyen un mejor futuro”, expresó.

Julio César Conejo Alejos destacó que la educación es la base del desarrollo de Morelos, por lo que su gobierno continuará fortaleciendo la infraestructura, los valores cívicos y las condiciones que permitan a las y los docentes desempeñar su labor con dignidad.

Asimismo, reiteró que estas acciones reflejan el espíritu de su administración, un gobierno cercano, activo y sensible a las necesidades de la gente; un gobierno en movimiento.

“Un presidente en movimiento no se queda en las oficinas; camina con su gente, visita sus escuelas, escucha a sus maestras y maestros, y convive con las y los niños que representan el futuro de nuestro municipio. Porque es ahí, en las aulas, donde empieza el verdadero cambio”, afirmó.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Morelos refrenda su compromiso con una educación de calidad y con la formación integral de las nuevas generaciones, impulsando desde cada comunidad una cultura de respeto, civismo y amor por la tierra morelense.