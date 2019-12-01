Desconoce PAN Mesa Directiva conformada por la 4T en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre 2025.- Luego de que los diputados de la cuarta transformación (4T) de la LXI Legislatura e Querétaro, designaran una nueva Mesa Directiva a puerta cerrada en la sede del Poder Legislativo, el grupo parlamentario de Acción Nacional desconoció la legitimidad de esta, por lo que actuarán de forma legal, interponiendo una demanda ante la Fiscalía General de Estado por usurpación de función pública, ya que lo sucedido fue un hecho ilegal e ilegítimo.

Se presentarán acciones legales contra los legisladores de la 4T, en particular contra Ulises Gómez de la Rosa, a quien acusan de usurpar funciones y violentar la ley orgánica del Poder Legislativo, aseveró Martín Arango García, presidente estatal del PAN,

“Un vicepresidente de la legislatura, Ulises Gómez, que sin ninguna facultad decidió, tomó la determinación de usurpar la función que le corresponde al presidente. Una supuesta sesión ilegítima e ilegal plagada de irregularidades, que lo digo de manera literal, desconocemos. Es una sesión con efectos nulos”, dijo.

De acuerdo con la dirigencia y legisladores panistas, los delitos y faltas que atribuyen al actuar de Gómez y de Morena incluyen: convocar a sesión sin la participación de los 25 diputados, reanudar de manera unilateral una sesión que ya había concluido formal y legalmente, ejercer funciones que no corresponden al cargo de vicepresidente, pues solo puede suplir al presidente en caso de ausencia, lo cual no era el caso, y realizar un proceso de elección que excluyó a legisladores, violentando el procedimiento marcado en la ley orgánica.

El coordinador de la bancada panista, Guillermo Vega Guerrero, apuntó que presentarán denuncias penales contra el legislador morenista y recomendó a Gómez de la Rosa “contratar un abogado para contestar la denuncia” y también lanzó una advertencia a la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Georgina Guzmán Álvarez de abstenerse de realizar actos en los que se ostente como presidenta del Congreso, al señalar que ello también configuraría el delito de ejercicio indebido de la función pública.

“Vamos a denunciar penalmente, estamos obligados, al diputado Ulises Gómez de la Rosa por ejercer ilegalmente el servicio público. No hay en toda la ley orgánica facultad para que él pueda convocar a una sesión. Hoy no hay mesa directiva y la que pretendieron nombrar es ilegal e ilegítima”, afirmó.

El presidente en funciones, hasta el término del día 1 de octubre, de la Mesa Directiva, Luis Gerardo Ángeles Herrera, también desconoció la sesión impulsada por Morena y acusó que el proceder de Gómez de la Rosa responde a prácticas autoritarias.

“Esa Mesa Directiva no existe, hoy (1 de octubre), hasta las 12 de la noche, todavía soy presidente del Congreso y él decide hacer esta sesión; no solo es él, sino todo el grupo de la 4T que al final del día están tan hambreados que necesitan y quieren llegar, así las cosas no van a funcionar y vamos a estar ahí para darles la batalla en lo legal”, declaró.

En el mismo sentido, el diputado Enrique Antonio Correa Sada enumeró las irregularidades, entre ellas la convocatoria sin facultades legales, la usurpación de funciones del vicepresidente, la continuación de una sesión concluida y la violación al procedimiento de elección.

“Aquí no vamos a permitir que Morena, ni sobre todo sus prácticas que realizan en todo el país, se repitan en Querétaro. Vamos a interponer los recursos que sean necesarios para detener este atropello e irregularidad”.

Los legisladores aseguraron que el Congreso queretano podrá seguir sus trabajos en comisiones y con el personal legislativo, pero reiteró que no reconocerán a la Mesa Directiva electa por Morena y que será hasta el 14 de octubre, en sesión formal y conforme a la ley, será cuando se lleve a cabo el proceso legítimo de renovación.



Fotografía de Gustavo Trejo