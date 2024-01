Descartó Morón Orozco recurrir al voto de sindicato magisterial para apoyarlo

Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2024.- Raúl Morón Orozco, precandidato al Senado de la República, aseguró que no cree en el voto corporativo por lo que descartó encuentros con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la intención de buscar el apoyo total de sus agremiados.

Indicó que durante sus giras por el estado, se le han acercado de manera individual maestros que coinciden con su proyecto.

"Los dirigentes no pueden hablar por todos, los dirigentes no pueden hablar a nombre de todos, hay que hablar con los compañeros en los municipios y es de esta manera y no inducido por los dirigentes", comentó el ex edil moreliano.

Cuestionado respecto a la actual situación de las divisiones de la CNTE en Michoacán, dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad, incluyendo a los actuales secretarios de las diversas fracciones, ya que las bases están a la espera de la unificación.

Recordó que hace unos meses, acudió a una reunión de ex secretario del sindicato magisterial quienes pretendían que la sección XVIII se reagrupara, pero se dijo respetuoso de la vida interna del sindicato magisterial.