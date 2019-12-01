Derrame de Petróleo, reflejo de la deficiente seguridad energética del gobierno federal: PRI

Derrame de Petróleo, reflejo de la deficiente seguridad energética del gobierno federal: PRI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:08:46
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Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- En México, además de enfrentar problemas de inseguridad, ahora, por respuesta tardía e inacción del gobierno morenista, la población de entidades ubicadas en el Golfo de México, padece las consecuencias ambientales por el derrame de petróleo, que ya ha afectado entre 500 y 600 kilómetros de costa en Veracruz y Tabasco, denunció el PRI en voz de la secretaria de Operación Política del CDE, Brenda Garnica Meza. 

“El derrame de crudo en el Golfo de México refleja una grave irresponsabilidad del gobierno federal que habría ocultado desde febrero el incidente y reaccionado tarde ante esas consecuencias ambientales y económicas. Este posible vínculo que tiene, y es un hecho muy relevante recalcarlo, tiene relación con el huachicol”, dijo.

Indicó que desde el Partido Revolucionario Institucional se demanda que el Gobierno Federal actúe de inmediato para esclarecer los hechos y asumir su responsabilidad por estas deficiencias, porque “no es un hecho aislado, sino el resultado de un manejo deficiente de la seguridad energética en el país, aquí hay algo muy claro y muy preciso que debemos de mencionar, primero contaminan, luego se esconden, guardan silencio y se hacen omisos a sus faltas de normas”.

Insistió en que Morena ya ha demostrado su ineptitud a lo largo de siete años, porque no solo se trata de este derrame de combustible, ha sido una constante que desde el Gobierno Federal “se ha dedicado a silenciar a los medios de comunicación, pero también a silenciar todos esos actos en los que ellos no se hacen responsables, porque prefieren que la ciudadanía no sepa y no conozca esos errores”.

Tal parece, abundó la secretaria de Operación Política, que la presidenta Claudia Sheinbaum solo se ha dedicado en su mandato a “solucionar problemas internos de Morena, que sabemos que tiene un narcogobierno que no funciona y no le da solución a los mexicanos, que prefiere estar en una lucha constante entre ellos mismos”.

Finalmente, Brenda Garnica recalcó que “desde el PRI vamos a insistir que tenemos un gobierno inepto, tenemos un gobierno inútil, pero aquí tenemos a alguien que levanta la voz por todos los michoacanos, como nuestro presidente Memo Valencia”.

Acompañaron el secretario de Organización, Arturo Gamboa; las secretarias de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; así como el presidente de la Fundación Colosio Filial Michoacán, Evelio Segura.

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