Demanda diputado del PRI a no ser omisos ante la inseguridad por la que atraviesa Michoacán

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2024.- Santiago Sánchez Bautista, diputado local de PRI, presentó un posicionamiento ante el Congreso de Michoacán, relacionado con los hechos de inseguridad reportados durante las últimas semanas en varios municipios de la entidad.

Ante el pleno, el priísta demandó a sus compañeros de curul de las diversas extracciones partidistas a no ser omisos ante delitos como secuestros, cobro de piso balaceras y enfrentamientos.

"Michoacán está siendo conquistado por el crimen organizado, y el Estado está fallando en su deber más básico: garantizar paz y seguridad. En Michoacán, los últimos años han estado marcados por una alarmante escalada de violencia vinculada al crimen organizado, afectando profundamente la seguridad y el tejido social. Desde el 2022, hemos presenciado masacres como la balacera en un palenque de Zinapécuaro, que dejó 20 muertos; enfrentamientos armados en Apatzingán entre cárteles rivales; bloqueos y quema de vehículos en Uruapan; hallazgos de cuerpos desmembrados en Zitácuaro; desplazamientos masivos en Tierra Caliente; y el asesinato de líderes sociales en La Ruana", enlistó el diputado priista ante los legisladores que solo escucharon sus palabras, sin emitir postura alguna.

En entrevista Sánchez Bautista, también responsabilizó de lo que llamó crisis de inseguridad a diputados y a ediles que prefieren no abordar el tema delictivo.

"¿Cómo explicarles a nuestros agricultores que el fruto de su trabajo sigue siendo extorsionado? ¿Cómo justificar ante el pequeño comerciante que tiene que pagar un "derecho de piso" solo para poder abrir su negocio? ¿Cómo consolar a una madre que ha tenido que huir con sus hijos de la comunidad donde nacieron porque el miedo, ya no les permitía vivir allí? No hay explicación suficiente, porque no hay justificación para la indiferencia, ni para la ineficacia", apuntó en su mensaje.