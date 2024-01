Delincuencia organizada pretende imponer representantes en órganos electorales y candidatos: PAN

Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2023.- En algunas regiones del estado, presuntos integrantes de la delincuencia organizada ya advirtieron que tendrán representantes ante los órganos electorales y candidatos de oposición, denunció Javier Estrada Cárdenas, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN).

"De plano llegó la denuncia que no nos permitirán tener representantes electorales, son regiones muy focalizadas", comentó el representante de Acción Nacional, quien dijo que no especificará cuáles son esas zonas, para no poner en riesgo a las estructuras panistas locales.

Ante la presencia de grupos delictivos en diversos municipios de la entidad, no descartó la propuesta que en su momento realizó Eder López García, líder del Partido Encuentro Solidario (PES), en el sentido de que la totalidad de institutos políticos abanderen a un solo candidato a puestos de elección.

Añadió que esa propuesta "no es mala idea y tendremos que explorarla en la mesa de gobernabilidad; nosotros, previo a asistir, tendremos que entrar en diálogo con la Secretaría de Gobierno ya que lo que nos interesa es la sustancia de la mesa y no la foto", apuntó en entrevista el también ex diputado local.

Apenas este viernes, el PES denunció que seis de sus pre candidatos han sufrido amenazas del crimen organizado, el cual intenta inhibir su participación en los procesos electorales.