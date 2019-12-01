Declara Macron que Francia reconoce al Estado de Palestina

París, Francia, a 22 de septiembre del 2025. - El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", dijo Macron.

Asimismo, el mandatario comentó que "este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel".

Que Francia reconozca a Palestina es importante para las tensiones en Medio Oriente por las siguientes razones: Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del mundo.