Debilitamiento institucional causó cobro de cuotas escolares: Gaby Molina

Debilitamiento institucional causó cobro de cuotas escolares: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:31:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto del 2025.- El debilitamiento institucional que se arrastraba en Michoacán desde administraciones pasadas ocasionó que los directores escolares recurrieran al cobro de cuotas para atender necesidades mínimas en los planteles, así lo informó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado.

La titular de la Secretaría de Educación puntualizó que estos pagos son totalmente voluntarios y no deben ser condicionantes para la inscripción de los estudiantes al ciclo escolar.

Explicó que, ante la falta de atención oportuna en gobiernos anteriores, las escuelas buscaron soluciones rápidas para resolver carencias relacionadas con limpieza, mantenimiento o mejoras urgentes.

Gaby Molina subrayó que la meta de la administración actual es reforzar la infraestructura educativa y garantizar que los más de 11 mil 500 planteles cuenten con los insumos básicos.

Además de que han enviado una circular para reiterar que las cuotas escolares no son obligatorias para los padres de familia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan niña abandonada al interior de un departamento en la CDMX
Cae Juan “R”, sujeto presuntamente implicado en red de trata de personas y abuso infantil en Tamaulipas; compartió más de 10 mil imágenes vía redes sociales 
Balean vivienda en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Participa titular del CEEAV en foros regionales en materia de desaparición de personas
Más información de la categoria
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Comentarios