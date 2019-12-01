Debilitamiento institucional causó cobro de cuotas escolares: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:31:17

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto del 2025.- El debilitamiento institucional que se arrastraba en Michoacán desde administraciones pasadas ocasionó que los directores escolares recurrieran al cobro de cuotas para atender necesidades mínimas en los planteles, así lo informó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado.

La titular de la Secretaría de Educación puntualizó que estos pagos son totalmente voluntarios y no deben ser condicionantes para la inscripción de los estudiantes al ciclo escolar.

Explicó que, ante la falta de atención oportuna en gobiernos anteriores, las escuelas buscaron soluciones rápidas para resolver carencias relacionadas con limpieza, mantenimiento o mejoras urgentes.

Gaby Molina subrayó que la meta de la administración actual es reforzar la infraestructura educativa y garantizar que los más de 11 mil 500 planteles cuenten con los insumos básicos.

Además de que han enviado una circular para reiterar que las cuotas escolares no son obligatorias para los padres de familia.