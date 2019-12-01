Deberá pagar Broquers Ambiental indemnización por más de cinco mdp al municipio: Armando Presa

Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, José Armando Presa Ortega, dio a conocer que a tres meses de la clausura total temporal de la empresa Broquers Ambiental, esta ya suma más de cinco millones 689 mil 554 pesos por concepto de indemnización, al no prestar el servicio de separación y tratamiento de residuos.

Explicó que se debe al incumplimiento contractual en el que la empresa esta comprometida a tratar y reutilizar 325 toneladas de residuos, lo que equivale a 9 mil 700 toneladas mensuales, que significa un pago diario promedio de 91 mil 767 pesos, lo que representa un monto superior de los dos millones 700 mil pesos mensuales.

“Considerando que el 23 de julio la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), notificó a la concesiona la clausura total temporal de la planta de separación y tratamiento de residuos, recordemos que en ese entonces se sancionó con una multa de 497 mil pesos y la indemnización por concepto que establece la concesión, es que la empresa debe pagar al municipio una pena convencional equivalente al importe a la tarifa que hubiera pagado el municipio por los servicios y por no haberlos proporcionarlo injustificadamente, el municipio procederá a cobrar un monto de indemnización por cinco millones 689 mil 554 pesos”, dijo.

Reconoció que la empresa presentará ante la PEPMADU un proyecto integral para iniciar a construir las adecuaciones para el confinamiento de residuos, por lo que con esta acción se podría levantar la clausura total temporal.

“Entendemos que ya se hizo una reunión con la procuraduría, y la empresa se comprometió a presentar en esta semana el proyecto autorizado y listo para la licencia de construcción; estará el municipio de Querétaro recibiendo en esta semana el proyecto para su licencia de construcción; y, una vez autorizado el proyecto por el procurador y el programa de ejecución, muy probablemente tendremos elementos para levantar la clausura“.