Debemos volver a hacer que las defensorías sean del y para el pueblo: Marco Antonio Tinoco Álvarez

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2024. Debemos volver al origen y regresar a que las Defensorías sean del y para el pueblo, afirmó el ombudsperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, al rendir informe anual de labores.

Ahí, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, reflexionó que el ideal superior es que no existan Defensorías, bajo la premisa de que la ciudadanía y autoridades respetaran e hicieran cumplir la Constitución y por ende no existieran violaciones a los D.H. “Tal como ya sucede en otros países, como Estados Unidos, en donde no existen este tipo de instituciones, pero permea otra cultura de vida y de ser”.

El ombudsperson hizo entrega del documento que da cuenta de las acciones realizadas durante el último año de trabajo, al presidente de la Mesa Directiva de la 76 Legislatura local, diputado Juan Antonio Magaña de la Mora.

Posteriormente, en las instalaciones de la Casa del Pueblo y ante representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos autónomos y de los tres órdenes de gobierno, aseguró que la defensoría del pueblo trabaja arduamente en la recuperación y restablecimiento de la paz social, puesto que no puede haber tranquilidad, estabilidad, gobernabilidad y bienestar, sin el pleno e irrestricto respeto a los Derechos Humanos.

Recordó que, desde el inicio de la actual administración, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán ha venido realizando una profunda transformación sustancial, organizacional y estructural que se ha fortalecido en los últimos meses en aras de recuperar la confianza y credibilidad social, de consolidar su total autonomía, y de multiplicar el trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas, que se han convertido en las mejores aliadas de la CEDH.

Tinoco Álvarez dijo que en el periodo que se informa, se ha implementado una forma diferente de hacer las cosas, una visión de avanzada de los derechos humanos y su contribución en el fortalecimiento de una sociedad democrática, más justa y en paz, con el objetivo de llevar a cabo una gestión más eficiente, menos costosa, con acciones que le sirvan al pueblo y den resultados expeditos a la sociedad.

La CEDH Michoacán ha trabajado bajo 4 ejes rectores: defensa, gobernanza, cultura y, fortalecimiento institucional.

EJE CULTURA: Total de acciones 54,211

53,082 Personas capacitadas.

507 Acciones de capacitación.

409 Certificados acreditados (A través del Aula Virtual CEDH).

110 Capacitaciones (Mujeres y Equidad de Género)

93 Capacitaciones (Grupos vulnerables)

7 Publicaciones Editoriales

3 Diplomados

Se han fortalecido las acciones de investigación de los derechos humanos a partir de la publicación de libros, -en editoriales de prestigio internacional como Tirant Lo Blanch-, reportados como de los más aceptados. Se trata de: Retos y Perspectivas de Justicia Constitucional en México y El Libro Blanco de los Derechos Humanos.

Se obtuvieron los ISBN de diversas publicaciones.

Además de la colección infantil que en breve se presentará:

1. El pez y el achoque.

2. Michín. El colibrí.

3. Golfina. Hilos de plata.

4. Xoloi. El perro mágico. Todos ellos en versión español, purépecha y mazahua, en un esfuerzo por visibilizar la cultura y lenguas originarias de Michoacán.

EJE DEFENSA: Total de acciones 7, 937

7 Acciones de Inconstitucionalidad.

2 Amicus Curiae.

21 Visitas de supervisión.

55 Medidas cautelares.

14 Medidas cumplidas.

7 Recomendaciones.

637 Colaboraciones. (Personas desaparecidas).

224 Colaboraciones para emitir fichas de Desaparición. (Personas desaparecidas).

90 Solicitudes de Información.

1,051 Quejas Concluidas.

87 Mecanismos Alternativos

964 Otras vías de terminación.

598 Quejas en trámite.

1649 Quejas totales.

232 Atenciones Médicas y psicológicas.

986 Orientaciones.

923 Canalizaciones.

60 Acompañamientos.

388 Actas Circunstanciadas.

17 Minutas.

COMUNICACIÓN SOCIAL:

Comunicados: 194

Transmisiones y Videos: 129

TikToks: 18

Exhorto: 1

Pronunciamiento: 1

Programas producidos de TV, Radio y Podcast: 483

Publicaciones en redes: 768

Notas generadas: 1,038

Revistas: 7

CONCEPTOS DE QUEJA

Conceptos de violación más señalados: A la educación, con 471 casos; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con 231 casos; a las buenas prácticas de la administración pública, con 74 quejas; a la salud, con 69 casos; a la integridad personal y seguridad personal, con 53 menciones; a un medio ambiente sano, con 34 quejas, y, a la igualdad y trato digno (a la no discriminación), con 23 quejas.

AUTORIDADES SEÑALADAS:

Durante el periodo que se informa, se presentaron quejas contras las siguientes autoridades: Secretaría de Educación del Estado, 609 quejas; Fiscalía General en el Estado, 160; Guardia Civil del Estado de Michoacán, 56; Instituto Mexicano del Seguro Social, 53; Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tuvieron 44 quejas cada una; la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, 36 quejas; la Secretaría de Salud, 31; ayuntamientos como el de Lázaro Cárdenas y Zamora registraron 17 y 8 quejas, respectivamente; el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto y el Ayuntamiento de Álvaro Obregón fueron responsables de 4 quejas cada uno, mientras que la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana o Policía Morelia, acumuló 24 quejas.

EJE GOBERNANZA: Total de acciones: 5,830

80 Acciones de vinculación estratégica.

25 Convenios de colaboración.

191 Acciones de vinculación institucional.

127 Representaciones institucionales.

2 Informes Especiales.

492 Gestiones de atención. (En materia de personas desaparecidas).

4,913 Personas atendidas. (En materia de personas desaparecidas).

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Total de acciones: 23, 314.

Acreditación “A” por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica.

100% expedientes digitalizados del fondo documental.

23,169 cumplimientos de obligaciones de transparencia.

124 acciones de capacitación al personal.

21 personas servidoras públicas certificadas.

-18.53% de incremento en personas capacitadas respecto al año 2023.

-155.88% de incremento en acuerdos derivados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Dando un GRAN TOTAL de 91, 477 acciones y atenciones.

Cuenta además con:

-Certificación de competencias por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

-Certificación EC1038 “Intervención para solución de conflictos”.