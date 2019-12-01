“Debemos dialogar con delincuentes, pero no negociar”: Arzobispo de Morelia

“Debemos dialogar con delincuentes, pero no negociar”: Arzobispo de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 16:28:06
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - En su tradicional conferencia de prensa semanal, Carlos Garfias Merlos, sostuvo que en un momento dado, las autoridades tendrán que aprender a dialogar incluso con los delincuentes, pero sin caer en complicidades.

“Yo nunca he convocado al narco diálogo”, manifestó con firmeza el arzobispo de Morelia, al subrayar que su llamado es a “aprender a dialogar con todos los sectores de la población”, no a pactar con el crimen organizado.

Al abordar la crisis de violencia en Uruapan, el líder católico consideró que “son temas personales que desgraciadamente se hacen institucionales.  Ojalá que puedan sentarse a dialogar el presidente municipal y el gobernador para que no dañen más el tema de la violencia y la inseguridad y la descomposición del tejido social”.

Garfias Merlos insistió en que, cuando las controversias se vuelven personales, es esencial que los actores implicados se sienten a dialogar para encontrar soluciones que eviten la descomposición social.

Reconoció que el Estado vive una realidad “tristemente marcada por situaciones violentas” derivadas de la búsqueda de poder, riqueza y control totalitario.

Invitó además a los fieles y a la población en general, sin distinción de credo o afiliación política, a construir desde sus posibilidades un entorno donde las próximas generaciones vivan en una realidad pacífica y justa.

