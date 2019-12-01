Debe regresar el PAN a sus orígenes: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo texto y foto | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 20:42:32

Querétaro, a 30 de septiembre del 2025. - El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene que volver a sus orígenes, enfrentado y asumiendo las causas ciudadanas para hacer frente a los retos actuales.

Afirmó que la próxima semana se reunirá con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para analizar los cambios de imagen y estatutos del partido.

“Es urgente y obligatorio que regrese a sus raíces (el PAN), para ser el partido de la democracia, de las familias, que defiende la vida y la dignidad, y que pone a la persona en el centro de toda actividad humana”, dijo.

Aseguró que él llegó como candidato ciudadano, luego de su paso por la iniciativa privada, y que en Acción Nacional encontró la motivación por sus objetivos y causas ciudadanas para volverse militante de este organismo político.

“Yo vengo de la sociedad civil y me volví panista porque el PAN nació de los ciudadanos, no de un caudillo, ni de una revolución; la democracia no te da de comer, pero sin democracia no tienes dignidad, ni la posibilidad de heredarles a tus hijos ese gran derecho”.