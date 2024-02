De cara a proceso electoral, analiza Roberto Pantoja su permanencia en Bienestar

Morelia, Michoacán, a 01 de febrero del 2024.- El Delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, declaró que aún analiza su permanencia en la delegación de la dependencia federal para determinar si buscará algún cargo de elección en el próximo proceso electoral.

En entrevista con medios de comunicación, el supervisor de los programas federales del bienestar en Michoacán señaló que no está registrado para ningún cargo por el partido Morena, ni diputación local ni federal o alguna plurinominal.

"Decidí permanecer, ese es un tema que todavía no he decidido si participo o no. Yo hice el compromiso de acompañar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) hasta el término de su mandato, pero bueno, todavía hay tiempo", declaró.

Roberto Pantoja puntualizó que en caso de participar en la jornada electoral del próximo 02 de junio sería para buscar la alcaldía de Tiquicheo, municipio del que es oriundo.