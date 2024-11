De "arrabaleros, corrientes y grilleros", acusa Celis Silva a Fidel Calderón y a Juan Carlos Barragán

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2024.- A unos días de que se realice la asamblea para el relevo de la dirigencia estatal de Morena, se recrudecen las divisiones entre tribus del partido guinda que pretenden alcanzar el liderazgo de dicho instituto político.

Cuestionado al respecto, Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, acusó a sus compañeros de partido de arrabaleros y grilleros. En entrevista aprovechó para enviarles un mensaje a los integrantes del bloque de la defensa por la 4T:

"Son muy grilleros traen las viejas prácticas lamentablemente, yo tengo que ser muy responsable en mis declaraciones, no puedo estar al nivel arrabalero que trae el diputado Barragán y Fidel (Calderón), no puedo, represento un movimiento que no fue construido de esas formas las diferencias se resuelven de otra manera", expresó el diputado local quien aseguró que los que no acuden a las reuniones de Consejo, son los integrantes del “bloque”.

En relación a su determinación de renunciar a la dirigencia de Morena o dejar la diputación local, Celis Silva manifestó que será hasta el día 24 de noviembre, fecha del consejo cuando dará a conocer su decisión.

"Si me quedo en el partido, les aseguro que van a decir que porque no tenían los consejeros, si me quedo en el Congreso, fueron imposición y lograron avasallar ", indicó el morenista.

Ante la acusación de irregularidades por la compra de un predio para la construcción de las oficinas centrales de Morena, el líder local apuntó que sí existió consenso para la adquisición ante el Comité Nacional.