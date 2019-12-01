David Martínez Gowman rinde Informe de Actividades Legislativas

Zamora, Michoacán, a 20 de septiembre del 2025.- Ante la población, el diputado Local por el Distrito VI de Zamora, David Martínez Gowman, rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas, en el que dio a conocer su labor como titular de la comisión de Industria y Comercio; y enumeró sus actividades en las diferentes comisiones que íntegra así como informó sobre su labor y participación en el Congreso del Estado.

Al señalar la importancia de la rendición de cuentas claras y transparentes, el legislador explicó que desde la comisión de Puntos Constitucionales, la cual integra, participó en el estudio y el dictamen de 36 iniciativas, la atención de 5 denuncias de juicios políticos, la resolución de 6 propuestas de acuerdo, buscando que los acuerdos fortalezcan la democracia del estado.

David Martínez mencionó que aprobó 10 reformas a la constitución local, reafirmando el compromiso de impulsar un marco normativo que garantice el bienestar de las personas. Indicó que se emitió voto favorable en 20 minutas enviadas al Poder Legislativo federal, que impactan de forma directa la vida de los ciudadanos, generando programas sociales para garantizar la protección de los derechos humanos.

El diputado resaltó que en esta Septuagésima Legislatura se ha incrementado la productividad del Congreso del Estado y durante este primer año legislativo, se presentaron 25 iniciativas, que se trabajaron con la firme convicción de que el deber de los diputados es escuchar, atender y transformar en acciones concretas las necesidades de los michoacanos mediante propuestas que fortalezcan el bienestar de las personas y garanticen que las instituciones estén al servicio de todas y todos.

Más adelante, ante la ciudadanía de la región de Zamora, en el recinto COLMICH, reiteró: “Trabajamos con vocación de servicio, con apertura de dialogo y con la convicción de que las leyes deben ser un instrumento para el bienestar común y justicia social. Seguiremos dando cuentas claras y trabajando desde el Congreso del Estado, caminando nuestra calles, visitando nuestras comunidades, porque el cargo que ustedes me otorgaron no me separa de ustedes, al contario, me acerca más al deber”.



Cabe destacar que diputados de las diferentes fracciones del Congreso del Estado han presentado su informe de actividades legislativas en el que han dado a conocer su participación en comisiones y en el pleno del congreso.