David Martínez Gowman presenta iniciativa para instaurar Código de Ética en el Congreso del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 22:22:27
Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- El diputado David Martínez Gowman presentó una iniciativa de Decreto para la expidición del Código de Ética del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene como objetivo regular y normar las actividades y procedimientos en la cámara de diputados local.

Martínez Gowman explicó que servir en el Poder Legislativo, es una responsabilidad que va más allá de ocupar una curul, firmar iniciativas o participar en debates. Consideró que es un compromiso con la justicia y con el pueblo que eligió a sus representantes populares.

Ante ello, el legislador exhortó a sus compañeros de la Septuagésima  Sexta Legislatura a impulsar y aprobar este proyecto para fortalecer una ruta de respeto, orden y legalidad. 

Este código busca ser un instrumento normativo que establece principios, valores  y directrices de conducta.

El diputado indicó que actualmente no existe una norma que regule la ética y conducta de los diputados como servidores del Congreso del Estado y es por ello, la trascendencia de contar con esta herramienta normativa.

David Gowman expuso: "es ineludible tener presente que defender la integridad del Poder Legislativo implica también el autorregularnos. La labor que realizamos como Diputadas y Diputados, no es un privilegio, es una vocación que exige preparación, sensibilidad y ética".

El legislador reiteró que resulta urgente que exista un marco jurídico que establezca, administre y regule el actuar de los diputados, teniendo como premisa el respeto a la libertad de expresión.

