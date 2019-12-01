Dan resultados de acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Dan resultados de acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 17:10:02
Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Como resultado de acciones en las que participaron elementos de Defensa y GN, junto con Semar, FGR, SSPC y autoridades locales en las que se realizaron recorridos de vigilancia en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto, dentro de las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se detuvo a cinco personas, se aseguró un arma de fuego, 98 cartuchos, cuatro cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos. 

Además, como parte de esta estrategia y con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, se realizaron patrullajes en las huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Cabe mencionar que, del 10 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, derivado de la coordinación interinstitucional, se detuvo a 222 personas, se han asegurado 89 armas de fuego, 9,264 cartuchos, 462 cargadores, 200 vehículos, 166 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 75 kilos de marihuana, 763 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, también se inhabilitaron 13 campamentos y 33 tomas clandestinas. 

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

