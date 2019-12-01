Dan de baja a conductor de QroBús por altercado vial: AMEQ

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, informó que se canceló y se dio de baja a un conductor de QroBús, que sacó una navaja durante un altercado vial con otro conductor que trató de agredirlo físicamente.

Ante esta situación, mencionó que el conductor no podrá trabajar nuevamente en el sistema de transporte público de Querétaro y se apoyará a la Fiscalía General del Estado en la investigación que me tiene en cuerso por este hecho.

“Es una situación en donde un ciudadano lo agredió, pero la manera en la que reaccionó es inaceptable, no solamente se le dio de baja, sino que inmediatamente se le retiró el Tarjetón de Identificación del Operador (TIO); esta persona ya no podrá colaborar en el sistema del transporte, además se tendrá toda la apertura para colaborar con la Fiscalía para lo que sea necesario”, dijo.

Afirmó que hasta el momento no se ha tenido algunas situación o antecedentes similar, por lo que es la primera vez que ocurre algo parecido, además de qué no se permitir en este tipo de conductas.

Por otra parte, reconoció que en los últimos cuatro meses no se ha tenido detección de positivos en antidoping o alcoholímetro en los operadores, por lo que confía que se pueda mantener esta tendencia dentro del personal a la responsabilidad en sus labores.