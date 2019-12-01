Dan banderazo a la construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Quetzalcóatl en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 7 de octubre 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, dio el banderazo de inicio de la construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Quetzalcóatl, ubicada en la Segunda Etapa de la Colonia Francisco Villa, una obra largamente esperada por la comunidad escolar.

Durante el arranque, María del Carmen Mora Guijoza, directora y fundadora del plantel, agradeció a la Presidenta por atender esta solicitud que se nesesitaba desde hace mucho tiempo y que hoy será una realidad para beneficio de los estudiantes.

La Presidenta Alcántar destacó que su administración continúa impulsando acciones que mejoran las condiciones educativas y dignifican los espacios donde niñas y niños se forman día a día.

Con este proyecto, el H. Ayuntamiento de Hidalgo reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de las familias hidalguenses, llevando obras que transforman las escuelas del municipio.

