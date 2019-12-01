Da seguimiento Gobernador de Querétaro a desfogue de Presa Zimapán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:06:51

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con el objetivo de coordinar esfuerzos con los alcaldes metropolitanos para garantizar el abastecimiento de agua a la población, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó una reunión de trabajo en la que dio seguimiento a un nuevo desfogue de la Presa Zimapán, y a la suspensión temporal del funcionamiento del Sistema Acueducto ll.

Durante la reunión, que contó con la presencia de los presidentes municipales de Querétaro, Felifer Macías; Corregidora, Chepe Guerrero y de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, las autoridades hicieron un llamado a la población para hacer un uso responsable y moderado del agua que se suministre durante este perIodo.

Así como a mantenerse informados a través de canales oficiales sobre los plazos de distribución y normalización del servicio.