“Cualquier agresión tendrá respuesta decisiva”; OTAN analiza derribar aeronaves rusas, Moscú amenaza con represalias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 22:42:35
Moscú, Rusia, a 27 de septiembre de 2025.- Rusia lanzó una advertencia directa a los países de la OTAN tras las acusaciones de que sus aviones y drones habrían violado el espacio aéreo de varias naciones europeas en las últimas semanas. En la Asamblea General de la ONU, el canciller Serguéi Lavrov negó que Moscú planifique un ataque contra la Alianza Atlántica o la Unión Europea, pero advirtió que cualquier agresión contra su país tendría una respuesta “decisiva”.

En declaraciones posteriores, Lavrov fue más tajante al señalar que, si algún país derriba objetos en territorio aéreo ruso, “lo lamentarán mucho”. La OTAN analiza la posibilidad de responder con derribos a las incursiones, lo que supondría una escalada sin precedentes en la tensión militar con Moscú.

Desde Washington, el presidente Donald Trump respaldó la idea de que los aliados derriben aeronaves rusas que crucen sus fronteras, pese a que en meses de recientes había buscado acercamientos con Vladimir Putin, incluso invitándolo a conversaciones en Alaska. No obstante, el mandatario estadounidense se ha mostrado creciente frustración con el líder ruso y sugirió que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido “e incluso ir más allá”.

Mientras tanto, Kiev confirmó que recibió por primera vez un sistema antiaéreo Patriot de fabricación estadounidense, con el que busca reforzar sus defensas ante los ataques rusos. El anuncio coincide con el endurecimiento del discurso entre Moscú y la OTAN, que mantiene su compromiso de respaldar militarmente a Ucrania.

 

Noventa Grados
