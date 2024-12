CSIM va contra la reforma indígena en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2024.- Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, no descartó proceder conrecursos jurídicos contra la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena de Michoacán, presentada por el Ejecutivo Estatal.

"Tenemos el derecho de presentar los recursos jurídicos cuando sea presentada o impugnar que no será la primera vez, ya será la tercera ocasión que se presentan recursos y la Suprema Corte de Justicia le corrige la plana al Congreso del Estado, La Ley de Educación Indígena que no fue consultada, la Ley Orgánica Municipal y ahora esta otra", comentó en entrevista el representante del CSIM.

Apuntó que dicha iniciativa no fue consultada a la comunidades indígenas, además de calificarla como discriminatoria, por dejar fuera algunas consideraciones que enlistó y dijo son fundamentales.

"Vemos en esta iniciativa muchas contradicciones y la primera es que nace, emerge siendo discriminatoria y solamente establece el presupuesto directo estatal para los autogobierno, pero discrimina a la gran mayoría de comunidades indígenas y en Michoacán hay mas de 500 comunidades indígenas y solamente en este esquema se permitiría que 40 tuvieran presupuesto directo estatal... segundo no establece el derecho a territorio reconocimiento de los pueblos indígenas, no establece tampoco el reconocimiento del sistema de justicia indígena, no establece tampoco la autonomía educativa y ni siquiera el derecho a consulta de las comunidades", detalló en entrevista brindada afuera del Congreso local, donde asistió junto con integrantes de las comunidades de San Miguel del Monte y San Matías para protestar por la iniciativa.

Este martes el CSIM, llevó a cabo tomas de carreteras en diversos puntos del estado, acción que Pavel Ulianov Guzmán, no descartó puedan radicalizar.