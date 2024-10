Critica Itzé Camacho, conformación de comisiones en el Congreso local

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre del 2024.- De cometer "agandalles", en la distribución de comisiones del Congreso local, acusó, Itzé Camacho, diputada de Lázaro Cárdenas a sus compañeros de Morena.

La ex alcaldesa de Lázaro, no descartó un rompimiento entre los integrantes de la bancada de Morena, ante acciones de no tomarlos en cuenta a todos.

"Si hay inconformidad, hay injusticia, y obviamente si no hay justicia para todos habrá un rompimiento dentro del grupo por no cuidar las formas...no es un secreto, esas comisiones son importantes para el gobierno del Estado tener gente afín incuestionable a esas decisiones y es así que hay diputados inconformes", apuntó la legisladora.

Indicó que sobre la asignación de comisiones, fue la coordinadora de la bancada del partido guinda, Fabiola Alanís, quien le informó a cada diputado sobre la comisión a la que fueron integrados.

Itzé Camacho no descartó separarse de su bancada en caso de mantenerse la misma línea de querer tener solo "borregos".

"Un jaloneo dentro de la Junta de Coordinación Política que dieron los resultados así, ahora habrá que ver cómo trabajan los diputados en cada una de sus comisiones y van a saber quién es un servil nada más", expresó en entrevista la diputada.