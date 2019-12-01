¡Crisis en TV Azteca! Fondos de EU llevan a Salinas Pliego al arbitraje millonario del T-MEC

¡Crisis en TV Azteca! Fondos de EU llevan a Salinas Pliego al arbitraje millonario del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 17:08:54
México, a 17 de septiembre del 2025. - Las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners intentarán recuperar 500 millones de dólares de parte del dueño de Grupo Salinas.

Un grupo de inversionistas ha recurrido al arbitraje internacional bajo el T-MEC para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pague su deuda, luego de considerar que el proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso. 

Se trata de las administradoras de fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que buscan recuperar 500 millones de dólares de parte de Salinas Pliego, esto en espera de la llegada de la nueva Corte tras la reforma judicial. 

De acuerdo con Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en Washington, DC, y asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión, el monto sigue creciendo porque, “hasta hoy, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad” gracias a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales. 

En 2022, TV Azteca inició un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que se declarara que la pandemia de covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas. 

Al gobierno mexicano lo consideran responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del T-MEC, entre ellas garantizar el respeto a la ley y el acceso a un juicio en igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas. 

