Crimen organizado detrás de elección de autogobierno en San Miguel del Monte: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- En San Miguel del Monte, Tenencia de Morelia, el crimen organizado utiliza el temor para que la población vote a favor en la consulta para conocer si quieren ser autogobierno, denunció el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien exigió también se cancele dicho ejercicio democrático en el cual “están metidas las manos de ‘El Sierra 1’”.

“No pido que se posponga la consulta en la Tenencia de San Miguel del Monte, solicito que se cancele porque están las manos de ‘El Sierra 1’ metidas ahí. Están utilizando el temor que infunden ante la población para disponer de recursos públicos para sus actividades ilícitas”, dijo.

El líder priista pidió también a la Fiscalía General del Estado, a través de la denuncia pública hecha en la Tribuna del Pueblo, que se investigue al actual jefe de Tenencia de San Miguel del Monte, porque presuntamente su yerno es colaborador del cártel delictivo que mantiene asolada la zona sur de la capital michoacana.

“Espero que esta denuncia pública sirva para que la autoridad investigue al jefe de Tenencia San Miguel del Monte y que investigue a su yerno que es uno de los operadores de ‘El Sierra 1’ y que quieren, repito, a través de esto del autogobierno disponer de recursos públicos para financiar sus actividades ilícitas”, mencionó.

Memo Valencia recordó que son los integrantes de este grupo delictivo quienes realizan una serie de delitos, como extorsiones, secuestros, robos y homicidios, en las comunidades de Morelia que colindan con Madero, Tzitzio, Charo, Acuitzio, entre otros municipios, y mantienen a la gente atemorizada, a quienes en algunos casos han orillado a abandonar sus propiedades.