Crearán 6 Zonas Joven, espacios proyectados para la zona metropolitana de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de mayo de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González anunció que en conjunto con los alcaldes de la zona metropolitana, se trabaja en la creación de seis zonas jóvenes como parte de los proyectos impulsados desde el recientemente instalado Cabildo Metropolitano.

Explicó que ya se solicitó a los municipios el inicio de los proyectos ejecutivos, para así definir con claridad el presupuesto necesario y evaluar cómo podrá contribuir el gobierno estatal.

“Les estamos pidiendo empezar a hacer los proyectos y empezar a ver cuánto sería para poder ayudarlos también. Ahorita estamos con los municipios metropolitanos y estamos buscando también a San Juan del Río”, dijo.

Aunque aún no hay una fecha definida para el arranque de estos espacios, el mandatario estatal adelantó que cada zona joven podría requerir una inversión de hasta cinco millones de pesos.

“Buscando que haya más integración y que haya más alternativas. No sabemos hasta que no tengamos los proyectos; cada una estará alrededor de 5 millones”.

Estos nuevos espacios forman parte de una estrategia para fortalecer la integración social y ofrecer alternativas recreativas, culturales y deportivas para la juventud queretana.

La ejecución estará a cargo de los municipios involucrados, por lo que su avance dependerá del desarrollo y presentación de los proyectos correspondientes.

La iniciativa representa un paso más en el trabajo coordinado entre municipios y el gobierno estatal, bajo la estructura del Cabildo Metropolitano, que busca atender temas de interés regional con una visión integral.