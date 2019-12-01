Crea 4T nueva Mesa Directiva en Congreso Queretano 

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre 2025.- Los diputados pertenecientes al bloque de la cuarta transformación (4T) en la LXI Legislatura, realizaron su propia sesión de pleno para elegir a su propia Mesa Directiva, sin la presencia de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como sin una de las dos diputadas del Partido Verde Ecologista de México.

De manera repentina, quien fuera hasta ayer 1 de octubre, el vicepresidente de la actual Mesa Directiva, del Congreso Estatal, Ulises Gómez de la Rosa, que pertenece a la bancada de Morena, convocó a una sesión de pleno y argumentó que supliría al presidente, debido a su ausencia.

Al pasar lista, dieron cuenta de la presencia de 13 de los 25 diputados, con lo que argumentaron tener el quorum legal para sesionar, sin importar las facultades del presidente, que tenía, hasta ayer, el panista, Luis Gerardo Ángeles Herrera.

La sesión no estuvo exenta de errores, los cuales provocaron un receso a petición del diputado Arturo Maximiliano García que hizo notar fallas en las cédulas que se utilizarían en la votación, por lo que el vicepresidente en supuestas funciones de presidente decretó un receso para realizar las correcciones.

Una vez corregidas las cédulas, se procedió a la votación en donde ganó la planilla propuesta por el grupo parlamentario de Morena y que contemplaba a María Georgina Guzmán Álvarez del PVEM como presidenta y Zully Yanira Mauricio Sixtos como vicepresidenta.

Fotografía de Gustavo Trejo