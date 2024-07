Cotija en la incertidumbre para la próxima administración municipal, reconoce PAN

Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2024.-El Comité Estatal del Partido Acción Nacional, reconoció que la administración municipal electa de Cotija, Michoacán, enfrentarán una situación compleja y en la incertidumbre para gobernar por los temas de inseguridad presentados en la zona.

A un mes del asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, la dirigencia del blanquiazul indicó que es poca la comunicación que han tenido con Juan Pablo Aguilar Barragán, edil electo emanado del PAN.

"Han estado muy callados, si acudió el alcalde a recoger su constancia..pero estan muy callados , de verdad no me he podido hablar con él, será que hay mucha interferencia y no me he podido comunicar con él", comentó Refugio Cabrera, líder estatal del PAN.

Por su parte, Javier Estrada Cárdenas, secretario del PAN apuntó que han preferido ser prudentes en el caso de Cotija y respetar que las autoridades electas quienes asumirán su cargo el próximo 1 de septiembre, no quieren hablar del tema.

"Esperemos que llegado el momento esten las condiciones para que el PAN siga gobernando a favor de los habitantes de Cotija y hacer un llamado a la federación restablezca el estado de derecho", comentó el panista.