Convoca Brissa Arroyo a atender problemáticas que frenan derechos de las niñas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:20:28

Morelia, Michoacán, a 10 de Octubre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Niña, la diputada local Brissa Arroyo, refrendó la convicción de seguir legislando en serio para que las niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno desarrollo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que en esta fecha es importante reflexionar respecto a los desafíos que enfrenta este sector poblacional y asumir la parte que nos corresponde desde el espacio que ocupamos.

Brissa Arroyo explicó que en el Congreso Local ha impulsado iniciativas como la implementación de medidas de protección integral para niñas, niños y adolescentes, asegurando el interés superior del menor, promoción de educación con perspectiva de género y prevención de violencia.

La Diputada local convocó a sociedad, gobiernos e instituciones para que coordinadamente se pueda atender las diferentes problemáticas que siguen obstaculizando a las niñas, el acceso pleno a sus derechos y/o que vulneran su integridad como la inseguridad, el abuso sexual, la trata de personas y el embarazo a temprana edad.

Y es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en los primeros lugares en embarazos en niñas y adolescentes, situación que puede limitar vida profesional y personal.

El organismo señala también que en nuestro país las niñas y adolescentes enfrentan situaciones de trabajo infantil no remunerado, escasa educación sexual, limitado acceso a servicios de salud, así como problemas por roles de género.