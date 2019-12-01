Convoca Brissa Arroyo a atender problemáticas que frenan derechos de las niñas 

Convoca Brissa Arroyo a atender problemáticas que frenan derechos de las niñas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:20:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de Octubre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Niña, la diputada local Brissa Arroyo, refrendó la convicción de seguir legislando en serio para que las niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno desarrollo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que en esta fecha es importante reflexionar respecto a los desafíos que enfrenta este sector poblacional y asumir la parte que nos corresponde desde el espacio que ocupamos.

Brissa Arroyo explicó que en el Congreso Local ha impulsado iniciativas como la implementación de medidas de protección integral para niñas, niños y adolescentes,  asegurando el interés superior del menor,  promoción de educación con perspectiva de género  y prevención de violencia.

La Diputada local convocó a sociedad, gobiernos e instituciones para que coordinadamente se pueda atender las diferentes problemáticas que siguen obstaculizando a las niñas, el acceso pleno a sus derechos y/o que vulneran su integridad como la inseguridad, el abuso sexual, la trata de personas y el embarazo a temprana edad.

Y es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en los primeros lugares en embarazos en niñas y adolescentes, situación que puede limitar vida profesional y personal.  

El organismo señala también que en nuestro país las niñas y adolescentes enfrentan situaciones de trabajo infantil no remunerado, escasa educación sexual, limitado acceso a servicios de salud, así como problemas por roles de género.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a cinco hombres por robo a transeúnte en Álvaro Obregón, Ciudad de México
Investigan homicidio del cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Se abre socavón en carretera de Coalcoman, Michoacán
Gobierno de México atiende a población tras afectaciones por lluvias
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Comentarios