Convergen distintas opiniones sobre el informe de Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 15:46:07

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- Los representantes de las distintas bancadas políticas que conforman el LXI Legislatura de Querétaro, mostraron sus posturas, luego de que el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres entregará el documento del cuarto Informe de Gobierno del Mauricio Kuri González.

“Es un ejercicio político que creíamos cumplir y creo que se llevó en orden y en paz”, dijo Eric Gudiño Torres, quien destacó que este acto refuerza la relación institucional entre poderes.

Durante la Sesión Solemne en la sede del Poder Legislativo, el primero en hacer uso de la tribuna fue el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ulises Gómez de la Rosa, quien cuestionó la ausencia del gobernador y advirtió que un gobernante se mide por la transformación que hace por el bienestar de la ciudadanía.

“Un gobierno no se mide por lo que aparenta, sino por lo que transforma en la vida de sus ciudadanos, ya se percibe agotado (…), la realidad desnuda con hechos lo que las palabras visten en el informe”, dijo.

Criticó el gasto de más de mil 600 millones de pesos en comunicación social y aseguró que, aún existe rezagos en infraestructura hidráulica, movilidad y seguridad, además de una marcada por desapariciones de jóvenes.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, sostuvo que la administración estatal a sido ausente en temas de seguridad, igualdad y acceso al agua, rechazado contundentemente el proyecto hídrico El Batán.

“Le queda a deber a las y los queretanos en materia de igualdad, seguridad y acceso al agua, con un proyecto hídrico estatal sin viabilidad técnica, jurídica ni financiera”.

Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa reconoció las acciones del titular del Poder Ejecutivo durante las recientes lluvias e inundaciones.

Reconoció que la entidad es uno de los dos estados con el 100 por ciento de elementos policiacos certificados, y pidió que se fortalezca el sistema de Protección Civil.

De igual manera, la diputada Perla Patricia Flores Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó los avances en materia de seguridad, empleo e inversión, lo que ha generado un importante crecimiento económico en Querétaro.

“No se trata únicamente de cifras, sino de resultados tangibles que se sienten en la vida de las y los queretanos”.

Al hacer uso de la voz, la legisladora Adriana Meza Argaluza, emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplaudió la estabilidad política y económica por la que pasa la entidad y anticipó que será la voz crítica y responsable, llevando el sentir de la ciudad a la tribuna legislativa.

Mauricio Cardenas Palacios, del Partido Acción Nacional (PAN) defendió los resultados de Mauricio Kuri, a quien le reconoció ser un gobernante que cumple y da resultados.

Destacando la reducción de la pobreza, así como el aumento a los ingresos de las familias queretanas. De la misma forma aplaudió el cambio y modernización del transporte público, que a ha reducido el tiempo de traslados y beneficiados a la población vulnerable con tarifa preferente para adultos mayores, estudiantes, personal de salud, policiacos y militar.

Resaltó además leyes impulsadas por su bancada, como la protección a menores en redes sociales y la prohibición de narcocorridos.

“Si a Querétaro le va bien, le va bien a México. Aquí hay un gobierno que responde rápido y da soluciones”, concluyó.