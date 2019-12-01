Contraloría es ejemplo nacional: Oscar García

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- El secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Oscar García González, compareció ante el Congreso local, como parte de la glosa del 4º Informe de Gobierno, en donde destacó los logros que han colocado a esta dependencia como referente en el país, entre ellos: mantener cero observaciones ante auditorías federales, primer lugar en ausencia de corrupción y calificada como la mejor contraloría del país.

Explicó que tras 86 auditorías por parte de la Auditoria Superior de la Federación que fiscalizó 131 mil millones de pesos y 12 auditorías por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que fiscalizó dos mil 204 millones, se logró mantener cero observaciones, aclaraciones y reintegros.

Dentro de su exposición, el funcionario estatal mencionó que durante los últimos cuatro años, se han recuperado 45 millones de pesos como resultado de auditorías a obras y procesos, que tuvieron que ser devueltos a las arcas de gobierno para inversión en mejoras para los ciudadanos.

A su vez informó que para este 2025, personal de la Secretaría de la Contraloría desarrolló y creó el sistema DeclaraQ, sustituyendo al Declaranet y se logró que los 63 mil 233 funcionarios públicos de los tres poderes y de organismos autónomos presentaran su declaración en tiempo y forma durante el mes de mayo, logro que no se había registrado en ninguna entidad federativa.

Destacó que también es la única contraloría en México en tener y mantener la Certificación de la norma ISO 37001 antisoborno. A su vez, recordó que de acuerdo a World Justice Project, Querétaro se ubica como el sexto en Estado de Derecho por ser gobierno cercano; primer lugar en ausencia de corrupción y ubica a la Contraloría como la mejor Secretaría de los 32 estados de la República.

El Secretario resaltó que además, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) la entidad es el primer lugar respecto a registrar el menor índice de percepción de la corrupción en todo el país.

También dio a conocer datos sobre contraloría social, investigaciones administrativas, programas, sanciones a funcionarios públicos, acciones de vigilancia, prevención, combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.