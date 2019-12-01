Continúan diálogos con locatarios de Mompaní para permisos de funcionamiento: Federico de los Cobos y Vega

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:43:11
Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Federico de los Cobos y Vega, reconoció que siguen en platicas con los comerciantes de chelerías y cruderías en la zona de Mompaní para el otorgamiento de permisos de funcionamiento, aunque sería solamente para la venta de alimentos y no de bebidas alcohólicas.

“Seguimos en pláticas porque por la situación que tenemos que ya conocemos el uso de suelo y la factibilidad de giro es posible que saque un programa por medio de Desarrollo Económico para ayudarles en ese tema, estoy en pláticas también con Alejandro Sterling, para un dictamen de factibilidad este de giro para que puedan sacar una licencia provisional, pero siempre 100% en el tema gastronómico, nada de bebidas alcohólicas”, dijo.

El corredor de Mompaní no está operando, pues la mayoría de locales se encuentran suspendidos de cualquier operación, explicó que de los seis comercios que han logrado abrir, que cuentan con licencia vigente, pero solo se dedican a la venta de antojitos.

“Esas clausuras ya van se han acercado mucho, ya tienen su multa, ya la pagaron, ya retiramos hasta sellos de algunos establecimientos”.

